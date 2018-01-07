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Аргентинская полиция разыскивает злоумышленников, похитивших труп младенца с кладбища в провинции Буэнос-Айрес, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в канун Рождества. Останки годовалого младенца, который скончался 10 декабря 2017 года от пневмонии, содержали на кладбище во "временном" помещении, поскольку доступных мест для похорон на тот момент не было. Спустя несколько недель после гибели ребенка родители в очередной раз пришли возложить цветы, но обнаружили, что тело исчезло из гроба.

Прокурор Ана Мария Каро, ответственная за поиски, сообщила, что власти осматривают фермы и близлежащие деревни. По ее словам, под подозрением находится местная секта, члены которой ранее были замечены за "сатанинскими ритуалами".

"Мы надеемся, что наши поиски в скором времени принесут результаты", — сказала Каро.

Фото: flickr.com