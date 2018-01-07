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Папа Римский Франциск крестил 34 младенца в Сикстинской капелле в Ватикане и позволил матерям кормить их грудью прямо там при необходимости, сообщает Reuters.

Во время двухчасовой церемонии Франциск крестил 18 девочек и 16 мальчиков, включая две пары близнецов.

"Если они устроят тут концерт, если им будет некомфортно или слишком жарко, или они будут голодны… покормите их грудью, потому что это тоже язык любви", – сказал Франциск в своей проповеди.

Сообщается, что женщины до сих пор сталкиваются с общественным неодобрением при публичном кормлении грудью в некоторых странах, несмотря на то, что отношение к этому явлению меняется.

Ранее понтифик выступил в поддержку мигрантов во время своей рождественской мессы, сравнив их с Марией и Иосифом, которые не нашли ночлега в Вифлееме.