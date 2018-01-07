Полиция назвала причину взрыва в Стокгольме
В мире | 7 января 2018 года, 20:26
В шведской полиции сообщили, что причиной взрыва рядом с метро Ворбю в Стокгольме могла стать ручная граната, передает SVT.
В полиции добавили, что в последнее время использование ручных гранат становится все более популярным среди преступников.
В то же время, у полиции нет данных, что взрыв был устроен преднамеренно.
Ранее сообщалось, что пострадавший при взрыве в Стокгольме скончался в больнице.
Фото: pexels.com
Источник: Газета.ru