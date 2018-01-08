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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что президент США Дональд Трамп действует в интересах своей страны. Об этом она рассказала "Би-би-си".

"Когда я общаюсь с президентом Трампом, я вижу человека, который уверен, что его решения полностью отвечают интересам США",— сказала она.

Таким образом Мэй прокомментировала заявление автора книги "Огонь и ярость" Майкла Вулффа об интеллекте Трампа.

Ранее Майкл Вольф, автор книги "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" в интервью радио "Би-би-си" заявил, что его книга может произвести "эффект голого короля" и положить конец правлению президента США Дональда Трампа.