В Лос-Анджелесе прошла 75-ая церемония награждения кинопремией «Золотой глобус». В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» победителем стала картина «На пределе» немецкого режиссера Фатиха Акина, оставив без награды «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева.

В категории «Лучший драматический фильм» лауреатом стал фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха. Он же получил награду за лучший сценарий.

And the Best Motion Picture - Drama winner is... @3Billboards ! Congratulations to the entire cast! #GoldenGlobes pic.twitter.com/5CIJ3vavNw

Гари Олдман завоевал «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического фильма» за роль в картине «Темные времена». В число номинантов также входили Том Хэнкс («Секретное досье»), Дэниэл Дэй-Льюис («Призрачная нить»), Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем») и Дензел Вашингтон («Роман Израэл, Esq.»).

A massive congratulations to Gary Oldman for being awarded the Best Performance by an Actor in a Motion Picture - Drama award for his role in @DarkestHour! #GoldenGlobes pic.twitter.com/YyPfI7iBNl