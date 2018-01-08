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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал прибывающих в Европу беженцев "мусульманскими захватчиками" и заявил, что его страна не намерена их принимать, несмотря на возмущение Евросоюза. Об этом он сообщил в интервью изданию Bild.

"Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков", - заявил премьер. Он добавил, что, по его мнению, беженцы являются экономическими мигрантами, ищущими лучшей жизни. При этом от них исходит опасность, так как "большое количество мусульман обязательно ведет к образованию параллельных обществ". "Мы этого не хотим", - пояснил он. Политик также добавил, что, с его точки зрения, "мультикультурализм - всего лишь иллюзия".

Орбан опроверг обвинения в том, что Венгрия получает помощь от Евросоюза и при этом не берет на себя ответственность по приему беженцев. Он заявил, что финансовая помощь, которую Будапешт получает из Фонда сплоченности ЕС, никак не связаны с вопросом беженцев. "Это справедливая компенсация за то, что мы открыли свой рынок для свободной конкуренции. Это не имеет ничего общего с проблемой беженцев", - сказал глава венгерского правительства.

Осенью 2015 года руководство ЕС приняло решение о расселении на территории стран-членов союза 160 тысяч беженцев, которые находились на тот момент в Греции и Италии. Квоты распределялись пропорционально населению стран сообщества.

Против выполнения миграционных квот выступают Венгрия, Польша, Словакия и Чехия. Венгрия и Словакия подали иски в Суд Евросоюза с требованием прекратить подобную практику, однако суд отклонил их жалобу. Несмотря на это, в июне 2017 года Чехия объявила, что прекращает прием беженцев по квотам. Спустя несколько месяцев - в декабре 2017-го - против системы квот также выступил новый глава правительства Австрии Себастьян Курц. Он назвал ее "бессмысленной", подчеркнув, что она ведет к расколу внутри ЕС, напоминает РБК.

Фото из Flickr