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Находящийся с визитом в Китае президент Франции Эммануэль Макрон намерен подарить председателю КНР Си Цзиньпину коня, подтвердил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

По приглашению председателя Си Цзиньпина Макрон 8-10 января будет находиться с официальным визитом в Китае.

Макрон уже начал свой визит с посещения города Сиань. Ожидается, что французский президент прибудет в Пекин, где пройдут основные мероприятия, во второй половине понедельника.

"Все верно, президент Франции Эммануэль Макрон собирается подарить председателю КНР Си Цзинпьину коня в качестве государственного подарка. Мы выражаем благодарность французской стороне за этот дружественный жест", — сказал на брифинге Лу Кан.

В свою очередь, французские СМИ сообщают, что мерин, выбранный Макроном в качестве подарка, уже доставлен в Китай и проходит карантин пекинской в конюшне.

Подчеркивается, что Макрон — любитель "подарков со смыслом". В 2014 году во время визита в Париж Си Цзиньпин восхитился тем, что его сопровождали 104 французских всадника.

Источник: gazeta.ru