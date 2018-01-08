Кинокритики США назвали фильм года
Национальное общество кинокритиков США назвало лучший фильм года.
Им, по мнению специалистов, стала дебютная работа Греты Гервиг "Леди Берд".
Гервиг также получила награды за лучшую режиссуру и лучший сценарий. Лучшей актрисой 2017 года критики назвали Салли Хокинс, актером — Дэниела Калуя.
Однако на этом призы для людей, работавших над созданием "Леди Берд", не закончились.
Лучшей актрисой второго плана американские кинокритики признали Лори Меткалф. В картине Гервиг она изобразила образ матери, пишет Los Angeles Times. Лучшей актрисой первого плана жюри, в свою очередь, сочло Салли Хокинс.
Награды она была удостоена за роль в фильме "Форма воды" Гильермо дель Торо. Лучшим актером специалисты тем временем назвали Дэниела Калуя. Он сыграл в фильме "Прочь". Лучшим актером второго плана Национальное общество кинокритиков США признало Уиллема Дефо (Проект "Флорида").
Наградой за лучшую операторскую работу специалисты отметили картину Дени Вильнева "Бегущий по лезвию 2049".
Источник: rbc.ru