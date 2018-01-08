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Национальное общество кинокритиков США назвало лучший фильм года.

Им, по мнению специалистов, стала дебютная работа Греты Гервиг "Леди Берд".

Гервиг также получила награды за лучшую режиссуру и лучший сценарий. Лучшей актрисой 2017 года критики назвали Салли Хокинс, актером — Дэниела Калуя.

Однако на этом призы для людей, работавших над созданием "Леди Берд", не закончились.

Лучшей актрисой второго плана американские кинокритики признали Лори Меткалф. В картине Гервиг она изобразила образ матери, пишет Los Angeles Times. Лучшей актрисой первого плана жюри, в свою очередь, сочло Салли Хокинс.

Награды она была удостоена за роль в фильме "Форма воды" Гильермо дель Торо. Лучшим актером специалисты тем временем назвали Дэниела Калуя. Он сыграл в фильме "Прочь". Лучшим актером второго плана Национальное общество кинокритиков США признало Уиллема Дефо (Проект "Флорида").

Наградой за лучшую операторскую работу специалисты отметили картину Дени Вильнева "Бегущий по лезвию 2049".

Источник: rbc.ru