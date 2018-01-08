В Британском парламенте пытались посмотреть порно 24 000 раз
В мире | 8 января 2018 года, 14:01
С июня по октябрь 2017 года в парламенте Великобритании зафиксировали более 24 000 попыток зайти на порносайты, сообщает The Guardian.
Издание отмечает, что ежедневно с подключённых к парламентской сети компьютеров и прочих устройств отправлялось около 160 запросов на посещение определённых сайтов.
При этом в парламенте заявили, что все порнографические порталы заблокированы, а эти попытки являются случайными.
Напомним, ранее порноскандал разгорелся вокруг бывшего заместителя премьер-министра Великобритании Дэмиана Грина, на компьютере которого были обнаружены материалы сексуального характера. Он уволился из-за этого в декабре 2017 года.
Источник: life.ru
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