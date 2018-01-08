Павел Дуров выпустит свою криптовалюту в марте 2018 года (4)
Российский предприниматель, программист, один из создателей социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров планирует выпустить свою криптовалюту TON (Telegram Open Network) в марте этого года.
Об этом в своем facebook рассказал основатель стартапа Combot Федор Скуратов.
Инсайдер опубликовал 20-страничный документ, в котором описывается принцип работы криптовалюты, ее преимущества и сроки запуска.
По имеющейся информации, данные будут распределяться через протокол TON P2P network и защищаться технологией TON Proxy.
Криптовалюта будет интегрирована с мессенджером, пользователям будет доступен криптокошелек Telegram Wallet.
Запуск платформы запланирован на январь этого года — в конце месяца Дуров проведёт закрытую продажу токенов.
В марте "Телеграм" проведет основное ICO (первичное размещение токенов), далее 42% токенов будет сохранено в TON Reserve для защиты курса криптовалюты от спекулянтов.
В документе сообщается, что 80% собранных в ходе ICO средств будет потрачено на поддержание работы системы. Бенефициарами проекта заявлены СЕО "Телеграма" Павел Дуров и его брат Николай.
По словам Скуратова, опубликовавшего инсайд, документ является достоверным. Однако, судя по наличию орфографических ошибок, это может быть черновик, который слил в Сеть инсайдер, а не подчинённый Дурова.
Пост Скуратова лайкнул Антон Розенберг, который в конце декабря первым рассказал о готовящейся криптовалюте.
Также публикацию прокомментировал бывший соратник Павла Дурова Илья Перекопский, который в эмоциональной форме раскритиковал слитый документ. Сам Дуров пока никак не отреагировал на инсайд.
Источник: life.ru
Фото: Facebook