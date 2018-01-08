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Российский предприниматель, программист, один из создателей социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров планирует выпустить свою криптовалюту TON (Telegram Open Network) в марте этого года.

Об этом в своем facebook рассказал основатель стартапа Combot Федор Скуратов.

Инсайдер опубликовал 20-страничный документ, в котором описывается принцип работы криптовалюты, ее преимущества и сроки запуска.

По имеющейся информации, данные будут распределяться через протокол TON P2P network и защищаться технологией TON Proxy.

Криптовалюта будет интегрирована с мессенджером, пользователям будет доступен криптокошелек Telegram Wallet.

Запуск платформы запланирован на январь этого года — в конце месяца Дуров проведёт закрытую продажу токенов.

В марте "Телеграм" проведет основное ICO (первичное размещение токенов), далее 42% токенов будет сохранено в TON Reserve для защиты курса криптовалюты от спекулянтов.

В документе сообщается, что 80% собранных в ходе ICO средств будет потрачено на поддержание работы системы. Бенефициарами проекта заявлены СЕО "Телеграма" Павел Дуров и его брат Николай.

По словам Скуратова, опубликовавшего инсайд, документ является достоверным. Однако, судя по наличию орфографических ошибок, это может быть черновик, который слил в Сеть инсайдер, а не подчинённый Дурова.

Пост Скуратова лайкнул Антон Розенберг, который в конце декабря первым рассказал о готовящейся криптовалюте.

Также публикацию прокомментировал бывший соратник Павла Дурова Илья Перекопский, который в эмоциональной форме раскритиковал слитый документ. Сам Дуров пока никак не отреагировал на инсайд.

Источник: life.ru

Фото: Facebook