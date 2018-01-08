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Около 300 человек приняли участие в ставшем уже традиционным флешмобе "В метро без штанов" в лондонской подземке.

Впервые подобная акция была организована в 2002 году в Нью-Йорке арт-группой Improv Everywhere, теперь их проводят во многих городах по всему миру.

У этого флешмоба нет конкретной цели, кроме, пожалуй, поднятия настроения себе и окружающим.

Флешмоб «В метро без штанов» прошел и в других европейских городах.

Источник: ria.ru: фото из соцсетей