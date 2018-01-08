Пассажиры без штанов прокатились в метро Лондона (10)
В мире | 8 января 2018 года, 16:10
Около 300 человек приняли участие в ставшем уже традиционным флешмобе "В метро без штанов" в лондонской подземке.
Впервые подобная акция была организована в 2002 году в Нью-Йорке арт-группой Improv Everywhere, теперь их проводят во многих городах по всему миру.
У этого флешмоба нет конкретной цели, кроме, пожалуй, поднятия настроения себе и окружающим.
Флешмоб «В метро без штанов» прошел и в других европейских городах.
Источник: ria.ru: фото из соцсетей
Лучше б назвали "В метро без мозгов." Город чокнутых.
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Простыми словами: Извращенцам-Эксбиционистам разрешают ходить без штанов, но не по одному а Стадом. По одному, это извращенцы, а когда много-Флешмоб-термин которым заменили слово - Извращенцы!!!
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На большее ума не хватает?!???
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