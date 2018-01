В мире |

В Нью-Йорке на крыше небоскреба Трамп-тауэр произошел пожар. Об этом сообщает NBC.

На видеозаписях виден густой белый дым, идущий с крыши небоскреба, однако непосредственно огня не наблюдается.

Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP