Будет усилена  группировка НАТО в Литве (3)

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В мире | 8 января 2018 года, 19:13

Группировка НАТО в Литве будет усилена 250 французскими военнослужащими. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление пресс-секретаря Минобороны Литвы Асты Галдикайте.

По ее словам, французские военные сформируют одну из маневренных рот батальона под немецким командованием. Ожидается, что в Литву из Франции уже в января также будут переброшены танки Leclerc и боевые машины пехоты (БМП) VBCI.

5 января сообщалось, что четыре истребителя F-16 Fighting Falcon Военно-воздушных сил (ВВС) Дании сменят американских летчиков на дежурстве в Прибалтике в рамках миссии воздушной полиции НАТО. С 1 сентября 2017 года миссию выполняли истребители ВВС США F-15 с авиабазы в литовском городе Шяуляй. Датские экипажи были переброшены в Литву с авиабазы Скридструп.

Месяцем ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин заявил, что НАТО разместила в Прибалтике, странах Восточной и Северной Европы около десяти тысяч военных и сотни единиц военной техники и авиации. «На сегодняшний день альянс фактически формирует в Европе базу для развертывания, в случае необходимости, наступательной группировки», — пояснил он.

фото: Twitter

Источник: Lenta.ru
Комментарии 3
Патриот 2 часа назад
Сгорят как мухи! НАТО вперёд! Чем вас больше возле России, тем меньше вас останется в мире! Литовцы люди трудолюбивые, гробы наколотят по сходной цене.
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Псковская дивизия.3 часа назад
Каждая тварь не добитая получит от ВЕЛИКОЙ РОССИИ!!! по прянику с полонием 200!!!
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Кирилл 1 час назад
Да пусть скрепят старым железом, да пусть мышки дёргают кота за усы потом пусть не пищат серые.
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