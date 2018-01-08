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Одни из крупных криптовалютных бирж — гонконгская Bitfinex, шанхайская Binance и американская Bittrex — закрыли регистрацию новых аккаунтов из-за массового притока пользователей, пишет издание Cointelegraph.

Отмечается, что Bittrex и Bitfinex приняли решение о приостановке регистрации в конце прошлого года, Binance предприняла аналогичные меры 5 января.

Представители бирж объяснили эти шаги необходимостью обновления инфраструктуры, которая не справляется с большим числом запросов на регистрацию и верификацию данных.

Вместе с тем, в ночь на понедельник Binance объявила о частичном возобновлении регистрации, однако ежедневно будет доступно только ограниченное число новых учётных записей. Ранее на площадке, по её данным, каждый день появлялись около 250 тысяч пользователей.

Bitfinex обещает возобновить добавление аккаунтов 15 января, Bittrex пока не назвала сроков. По данным Coinmarketcap, площадки Binance и Bitfinex — крупнейшие по объему торгов биткоинами, Bittrex занимает первое место по торговле криптовалютой Ethereum.