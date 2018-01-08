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Американские налогоплательщики заплатили более 5,6 триллиона долларов за "войну с терроризмом" по всему миру. Такие данные приводит The Nation со ссылкой на результаты проекта Costs of War, инициированного командой экспертов из Брауновского университета США.

Отмечается, что указанная сумма может оказаться ниже реальных расходов. Так, в декабре Дональд Трамп опубликовал пост в Twitter, в котором говорилось, что Вашингтон "глупо потратили семь триллионов на Ближний Восток". Эта фраза, как отмечается в статье, подтверждает прогнозы Costs of War, согласно которым к середине века затраты на борьбу с боевиками достигнут почти 8 триллионов долларов.

В рамках исследования была представлена карта "борьбы с террором", согласно которой военное присутствие США в той или иной форме сохраняется в 76 странах. В их число входят как территории, где ВВС совершают регулярные авианалеты, так и страны, где американские специалисты обучают местные войска. В то же время эффективность действий Вашингтона вызывает у специалистов большие сомнения.

"Великие города превратились в груды камней, десятки миллионов людей покинули свои дома, миллионы беженцев продолжают пересекать границы, нарушая спокойствие в других странах", — говорится в статье. При этом эксперты подчеркивают, что в США практически не ведутся дебаты о расходах на "войну с терроризмом" и конечных результатах интервенций. Специалисты объясняют это специфической природой конфликта, в котором нет четко обозначенных фронтов и границ.