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Делегации КНДР и Южной Кореи начали переговоры на министерском уровне, сообщает Ренхап.

Ожидается, что стороны обсудят пути улучшения отношений, а также рассмотрят варианты участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.

Северокорейскую делегацию возглавил председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвоном (КНДР), а южнокорейскую — министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюном.

Стороны встретились в пункте переговоров Пханмунджом, который находится в южной части демилитаризованной зоны в так называемом "Доме мира", где многократно проходили различные встречи представителей Юга и Севера.

Переговоры проходят в закрытом режиме, журналисты на встрече делегаций не присутствуют.

В новогоднем обращении к жителям КНДР лидер страны Ким Чен Ын призвал наращивать ядерный потенциал, но на ряду с этим и улучшать межкорейские отношения.

Кроме того, он высказался за участие северокорейской команды в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Сеул с одобрением встретил готовность к диалогу и предложил провести переговоры на высоком уровне.

Источник: ria.ru