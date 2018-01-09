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Основанная бывшим советником президента США Дональда Трампа Стивеном Бэнноном организация собирала компромат на него в начале президентской гонки, сообщает телеканал CNN.

По информации телеканала, который ссылается на поступившие в его распоряжение сведения и осведомленные источники, документ был составлен в 2015 году и касается якобы годами существовавших связях между компаниями Трампа и преступным миром.

Его автором выступил Питер Швайзер, основавший в 2012 году вместе с Бэнноном "Институт за ответственность правительства" (Government Accountability Institute, GAI).

Известно, что организация поддерживается финансистом Робертом Мерсером, а его дочь Ребека Мерсер является председателем этой организации.

CNN сообщает, что в начале президентской гонки она поддерживала противника Трампа сенатора Теда Круза, который в начале 2016 года публично заявлял о том, что отказ Трампа публиковать свои налоговые декларации может объясняться его возможными связаями с преступным миром.

Позднее после победы Трампа в борьбе за выдвижение от Республиканской партии Мерсер стала поддерживать Трампа, в том числе, делать финансовые вклады в его президентскую кампанию.

Телеканал отмечает со ссылкой на осведомленный источник, что GAI в начале президентской гонки работало над сбором компромата на всех кандидатов на выдвижение в президенты. По его сведениям, хотя Бэннон не был вовлечен в этот процесс на ежедневной основе, он был в курсе происходящего.

Источник: ria.ru