Ракета Илона Маска погубила секретный спутник США (3)

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В мире | 9 января 2018 года, 08:48

Секретный спутник под кодовым обозначением Zuma, запущенный в воскресенье ракетой-носителем Falcon 9 американской компании Илона Маска SpaceX, не достиг расчетной орбиты и разбился при падении в океан. Об этом сообщает Reuters.

Falcon 9 стартовала в ночь на понедельник. Через восемь минут многоразовая первая ступень носителя в вертикальном положении благополучно опустилась на специальную посадочную площадку. Но выйти на расчетную орбиту ракета не смогла.

В США начали расследование, однако на данный момент нет признаков диверсии или какого-либо другого вмешательства. В SpaceX отказались комментировать случившееся.

Это был первый запуск ракеты компании SpaceX в 2018 году. В ноябре 2017-го в компании говорили, что в нынешнем году планируют совершить около 30 стартов.

фото: Flickr

Источник: Lenta.ru
Комментарии 3
judgment3 часа назад
Российский космический перехватчик по заданию Путина не смог перехватить спутник, американские технологии защитили его от воздействия РЭБ, но русские хакеры через почтовый сервис Клинтон добрались до серверов ЦУПа и изменили орбиту на противоположную, оставив на экране следящего монитора фото с прежней орбитой. Президент США Трамп вовремя заметил ошибку и хотел ее исправить, но Путин позвонил своему ставленнику Трампу и приказал этого не делать. Конгресс срочно образовывает комиссию по вмешательству Путина в космическую программу разведки штатов.
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ограничительные3 часа назад
меры в действии. Отстающей и заблудившейся империи не место в космосе :)
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Alex43 минуты назад
И Хде же наша "циля" , которая так радовалась падению корейской ракеты ?
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