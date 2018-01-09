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Власти Северной Кореи направят большую делегацию спортсменов, чиновников и группу поддержки на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, которые пройдут в феврале.

Об этом было объявлено на состоявшихся впервые за два года переговорах на высоком уровне между Северной и Южной Кореями, которые проходят в приграничном Пхунмунджоме.

"Северная сторона предложила отправить [на Олимпиаду] высокопоставленную делегацию в составе представителей Национального олимпийского комитета, атлетов, болельщиков, работников культуры, обозревателей, команды тхэквандо и журналистов", - сообщил замглавы министерства объединения Южной Кореи Чун Хэ Сун.

Руководство Южной Кореи также предложило провести встречи разделенных семей по случаю Нового года по лунному календарю, который по времени совпадает с проведением Игр.

Сеул также предложил спортсменам из Северной и Южной Корей пройти вместе на церемонии открытия Олимпиады. Пока неизвестно, откликнулась ли КНДР на это предложение.

В последний раз спортсмены из двух стран выходили на церемонию вместе под флагом Корейского полуострова более 10 лет назад, на зимних Играх 2006 года в Турине.

фото: Flickr