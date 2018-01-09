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Компанию Disney раскритиковали за использование белокожих актеров массовки в фильме "Аладдин" Гая Ричи. Представители студии заявили, что гримировали людей, поскольку не смогли найти достаточно квалифицированных артистов с арабской внешностью, пишет NME.

Цвет кожи изменили у сотни членов массовки. В сообщении Disney указано, что использование белых актеров в ленте "обусловлено наличием у них необходимых навыков, соображениями безопасности и контроля".

Актер Кэл Пенн заявил в Twitter, что в Disney попросту решили сэкономить, и поэтому "поджарили" актеров. Оправдания студии он назвал ложью.

В июле фанаты "Аладдина" возмутились тем, что на роль принцессы Жасмин в фильме Гая Ричи выбрали британскую актрису Наоми Скотт. Многие посчитали, что она "слишком белая", а принцессу должна была играть арабка.

Новый "Аладдин" заявлен как мюзикл. Он основан на одноименном мультфильме студии Disney 1992 года, который создавался по мотивам сказки из средневекового арабского сборника рассказов "Тысяча и одна ночь". Картина выйдет 24 мая 2019 года.

фото: pixabay.com