Трампа поймали на незнании гимна США  (2)

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В мире | 9 января 2018 года, 17:26

Интернет-пользователи заподозрили президента США Дональда Трампа в незнании национального американского гимна. На это обратила внимание газета The Telegraph.

Телеканал ABC News опубликовал в своем твиттере видеозапись с игры университетского футбольного чемпионата в Атланте. Ролик демонстрирует, как Трамп поет гимн «Знамя, усыпанное звездами» (англ. The Star-Spangled Banner, государственный гимн США), держа правую руку на сердце.

Интернет-пользователи в комментариях к видео отметили, что американский лидер запинается во время пения, невпопад двигает губами и «бормочет нечто непонятное».

Прошлой осенью Трамп раскритиковал игроков национальной футбольной лиги, которые отказывались вставать во время исполнения гимна, выступая против полицейского произвола в отношении афроамериканцев.

Тогда Трамп заявил, что «хочет уважения» для американского флага и гимна. Он отметил, что протестующие таким способом футболисты демонстрируют «тотальное неуважение к нашему наследию и всему, что нам дорого».

Источник: news.rambler.ru
Комментарии 2
Пионер36 минут назад
Следите по губам: Славься, Отечество наше свободное, Братских народов союз вековой ...
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Alex6 минут назад
Бедняга старикан-богач-президент ...тыркать будут ещё 3 года,пока в психушку не загонят ...отмороженная америкосия ,так не уважать собственного президента !
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