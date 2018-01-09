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Интернет-пользователи заподозрили президента США Дональда Трампа в незнании национального американского гимна. На это обратила внимание газета The Telegraph.

Телеканал ABC News опубликовал в своем твиттере видеозапись с игры университетского футбольного чемпионата в Атланте. Ролик демонстрирует, как Трамп поет гимн «Знамя, усыпанное звездами» (англ. The Star-Spangled Banner, государственный гимн США), держа правую руку на сердце.

Pres. Trump takes the field for the National Anthem ahead of tonight's college football championship game. https://t.co/c8WxE0BwjS pic.twitter.com/CO54GTQK63 — ABC News Politics (@ABCPolitics) January 9, 2018

Интернет-пользователи в комментариях к видео отметили, что американский лидер запинается во время пения, невпопад двигает губами и «бормочет нечто непонятное».

Прошлой осенью Трамп раскритиковал игроков национальной футбольной лиги, которые отказывались вставать во время исполнения гимна, выступая против полицейского произвола в отношении афроамериканцев.

Тогда Трамп заявил, что «хочет уважения» для американского флага и гимна. Он отметил, что протестующие таким способом футболисты демонстрируют «тотальное неуважение к нашему наследию и всему, что нам дорого».