В мире |

Интернет-пользователи заподозрили президента США Дональда Трампа в незнании национального американского гимна. На это обратила внимание газета The Telegraph.

Телеканал ABC News опубликовал в своем твиттере видеозапись с игры университетского футбольного чемпионата в Атланте. Ролик демонстрирует, как Трамп поет гимн «Знамя, усыпанное звездами» (англ. The Star-Spangled Banner, государственный гимн США), держа правую руку на сердце.

Pres. Trump takes the field for the National Anthem ahead of tonight's college football championship game. https://t.co/c8WxE0BwjS pic.twitter.com/CO54GTQK63