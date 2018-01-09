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В период с июня по октябрь прошлого года в британском парламенте было зафиксировано более 24 тысяч попыток получить доступ к порносайтам. Об этом сообщает The Guardian.

Как указывает издание, ежедневно с компьютеров и других устройств, подключенных к парламентской сети, отправлялось около 160 запросов на посещения сайтов «для взрослых». Однако сотрудники парламента, отвечающие за компьютерные сети и доступ к интернету, заявили, что большинство попыток были непреднамеренными, а доступ к порносайтам через парламентскую сеть заблокирован.

The Guardian напоминает, что публикация этих данных произошла на фоне сексуального скандала: 21 декабря прошлого года с поста главы аппарата правительства Великобритании ушел в отставку Дэмиан Грин — фактический заместитель премьер-министра Терезы Мей.

Полицейские обнаружили на рабочем компьютере высокопоставленного чиновника порнографические материалы. Сам Грин назвал утверждения сотрудников правоохранительных органов «вводящими в заблуждение», а также заявил, что никаких запрещенных материалов не скачивал и не просматривал.

Ранее, 1 ноября, министр обороны Майкл Фэллон покинул свой пост после обвинения в домогательстве к журналистке. А спустя восемь дней ушла в отставку министр международного развития Великобритании Прити Патель. Мэй обвинила ее в тайных встречах с израильскими политиками.