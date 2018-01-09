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Компанию Google обвинили в "дискриминации белокожих мужчин консервативных взглядов". Джеймс Дэймор и Дэвид Гудман, два бывших инженера компании, обратились с групповым иском против фирмы в Верховный суд округа Санта-Клара в штате Калифорния.

Мужчины говорят, что хотят представлять всех работников, подвергшихся дискриминации из-за своих консервативных взглядов, а также принадлежности к мужскому полу и белой расе.

Организатором судебного иска стал Джеймс Дэймор, уволенный в прошлом году за служебную записку, в которой говорилось о биологических отличиях между мужчинами и женщинами и подвергалась критике проводимая руководством Google политика гендерного равноправия.

В своем иске Дэймор и Гудман утверждают, что Google при найме на работу прибегает к незаконным квотам, чтобы нанять как можно больше женщин и представителей нацменьшинств.

Они обвиняют компанию в дискриминации других сотрудников и неспособности защитить работников с консервативными взглядами, в том числе и сторонников президента Дональда Трампа.

В иске говорится, что в компании мужчинам открыто угрожали и подвергали травле и унижениям. Также там утверждается, что Google открыто стыдит менеджеров, которые не выполняют поставленные им задачи, иногда доходя до публичного освистывания их во время собраний.

Служебная записка Дэймора вызвала жаркую дискуссию о свободе слова на рабочем месте и различиях в Кремниевой долине.