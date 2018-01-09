В мире |

Латвийский паспорт оказался на 12-м месте в рейтинге компании Henley&Partnerts. "Индекс паспортов" показывает число государств, которые граждане могут посетить без визы. Латвийцы могут посещать без визы 166 стран.

Эту строчку вместе с Латвией разделили Малайзия и Литва. Эстония, например, заняла 13-е место.

В целом же на первом месте находится Германия, ее граждане имеют право на поездки без визы в 177 стран. На второй позиции — Сингапур (176 государств). Третье место делят Дания, Финляндия, Франция, Италия, Япония, Норвегия, Швеция и Великобритания (175). На четвертой строчке находятся Австрия, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Швейцария и Испания (174).

Паспорт США находится в индексе на пятом месте. В нынешнем году американцы имеют право посещать без визы 173 страны.

Последнее место в рейтинге досталось Афганистану, гражданам которого открыт безвизовый доступ всего в 24 государства.

Индекс паспортов Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений (переименован в 2018 году), анализирует визовые правила более 200 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.