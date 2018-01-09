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Британская независимая академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) включила картину российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» в список номинантов на свою премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Лидером по количеству номинаций стала мелодрама режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды», претендующая на 12 наград в разделах «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и прочих.

Вручение кинонаград пройдет 18 февраля.

Напомним, лента Звягинцева включена в шорт-лист премии «Оскар». Она также номинировалась на премию «Золотой глобус», но в категории «Лучший фильм на иностранном языке» победил немецко-французский фильм «На пределе».

Фото из Flickr