Обществу еще раз расскажут о системе э-здоровья (5)

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В мире | 9 января 2018 года, 15:27

Национальная служба здравоохранения (НСЗ) в этом году обещает повторно провести информационную кампанию для населения о системе электронного здравоохранения.

НСЗ напоминает, что для информирования общества о системе э-здоровья З в 2017 году были проведены две информационные кампании - в феврале-марте и в августе-сентябре.

НСЗ подчеркивает, что ответы на вопросы об электронных рецептах и электронных больничных листах можно найти на портале системы э-здоровья, а в крупных медицинских учреждениях демонстрируются разъясняющие видеоролики и размещены печатные материалы.

Также ежедневно с 8.00 до 20.00 жители могут получить консультацию о системе э-здоровья, позвонив в службу поддержки по телефону 67 803 300.

Как сообщалось, система э-здоровья обязательно должна использоваться медиками с 1 января. В дальнейшем рецепты и больничные листы будут выписываться только в электронном виде. Уже в первые дни в работе СЭЗ возникли многочисленные проблемы, о чем сообщали многие медицинские учреждения, семейные врачи и аптеки.

Фото: скриншот

Комментарии 5
Вй2 часа назад
Расскажите обществу что снова потратили деньги а результат плохой!
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кот2 часа назад
Тоже мне коты Баюны:звиздеть не программы нормальные делать.Лучше бы начать сажать в кутузку тех кто эту программу состряпал.
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пенсионер2 часа назад
ну не смог подключиться, а лекарства осталось на пару недель, сижу и думаю как это сделать? сумма затраченная просто не укладывается в голове, но в чьём то кармане очень хорошо утвердилась!!!
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