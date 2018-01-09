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В Лас-Вегасе найдена мёртвой 20-летняя американская порнозвезда Оливия Нова. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на порноагентство LA Direct Models.

Там отметили, что "шокированы внезапной смертью" молодой актрисы. Отмечается, что причины смерти девушки ещё не установлены. Их выясняют правоохранительные органы.

Оливия Нова начала сниматься в фильмах для взрослых в марте прошлого года. Она сотрудничала с такими студиями, как Brazzers, Naughty America, Digital Sin и другими.

фото: соцсети