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Сергей Семенов, осужденный чуть больше года назад по обвинению в изнасиловании скандально известной жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной, выходит на свободу. Семья юноши добилась для него условно-досрочного освобождения. Об этом сообщила на своей странице в соцсети сестра Семенова Екатерина.

"Рады сообщить хорошую новость. Сергей Семенов скоро окажется на свободе. Целый год мы боролись за судьбу Сергея вместе с вами, боролись и не сдавались. Каждый из вас не остался равнодушным, и вместе мы победили. Сложный год позади, но впереди не менее сложное время для Сергея. Надеемся, что и дальше вы будете с нами. Вместе мы сила, вместе мы победили!" - написала Екатерина.

Напомним, история 17-летней Дианы Шурыгиной стала известная после того, как девушка появилась в одном из телешоу. Студентка, которой в момент роковой вечеринки было только 16 лет, рассказала о том, что Семенов надругался над ней на вечеринке в загородном коттедже. В итоге 21-летнего парня осудили по статье об изнасиловании на 8 лет.

Однако многие - присутствовавшие в студии и находящиеся у экранов телевизоров - усомнились в рассказе девушки. Так, выяснилось, что, несмотря на юный возраст, Шурыгина во время мероприятия вела себя довольно раскрепощенно.

Источник: ren.tv