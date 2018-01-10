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Французская актриса Катрин Денёв выступила против запущенной голливудскими звёздами кампании по обличению домогательств, которая уже начинает превращаться в "охоту на ведьм". Об этом говорится в письме, подписанном сотней известных француженок, включая Денёв.

"Мужчины были наказаны в кратчайшие сроки, вынуждены были покинуть свои рабочие места, хотя всё, что они делали, — касались чьего-то колена или пытались получить поцелуй", — говорится в документе, опубликованном в газете Le Monde.

Авторы письма подчёркивают, что кампания в поддержку жертв домогательств не способствует повышению независимости женщин. Она, по их мнению, переросла в способ публичного обвинения людей, которые фактически не получают права на свою защиту.

"Мы выступаем за свободу приставать, поскольку это неотъемлемая часть сексуальной свободы", — говорится в письме.

Ранее американская актриса Роуз Макгоуэн резко высказалась в адрес голливудских звёзд, устроивших на премии "Золотой глобус" флешмоб против домогательств со стороны известного продюсера Харви Вайнштейна.