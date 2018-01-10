Президент Южной Кореи заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном
В мире | 10 января 2018 года, 08:02
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что готов провести встречу на высшем уровне с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Однако он озвучил одно условие — эти переговоры должны будут способствовать решению проблемы северокорейской ядерной программы.
"Я готов провести встречу на высшем уровне, если это поможет решению ядерной проблемы Севера, а также восстановлению межкорейских отношений", — отметил южнокорейский лидер на пресс-конференции в Сеуле.
Также в рамках этой пресс-конференции Мун Чжэ Ин заявил, что страна пока не планирует смягчать санкции против КНДР.
Однако он подчеркнул, что диалог между двумя Кореями может стать шагом к процессу сокращения арсеналов ядерного оружия.
Источник: life.ru