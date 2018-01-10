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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что готов провести встречу на высшем уровне с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Однако он озвучил одно условие — эти переговоры должны будут способствовать решению проблемы северокорейской ядерной программы.

"Я готов провести встречу на высшем уровне, если это поможет решению ядерной проблемы Севера, а также восстановлению межкорейских отношений", — отметил южнокорейский лидер на пресс-конференции в Сеуле.

Также в рамках этой пресс-конференции Мун Чжэ Ин заявил, что страна пока не планирует смягчать санкции против КНДР.

Однако он подчеркнул, что диалог между двумя Кореями может стать шагом к процессу сокращения арсеналов ядерного оружия.

Источник: life.ru