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Жителю города Карлайл штата Арканзас были предъявлены обвинения в убийстве супруги. Мужчина зарезал жену из-за того, что она переключила телевизор с трансляции футбола на другой канал, пока он ходил курить. Об этом сообщает Arkansas Online.

По информации издания, когда 58-летний Тони Томас вернулся домой и увидел, что канал сменился, то попросил жену Элке назвать счёт матча, однако та не ответила, а начала кричать. В результате произошла ссора, в разгаре которой мужчина схватил нож и начал наносить супруге ранения.

По словам Томаса, в тот момент у него словно помутнел рассудок. И когда он понял, что натворил, было уже поздно. Мужчина сам позвонил в офис шерифа и рассказал о случившемся.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com