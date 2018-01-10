Умер актер Михаил Державин (14)
В мире | 10 января 2018 года, 08:50
Умер народный артист России Михаил Державин. Об этом сообщается на сайте театра Сатиры.
Ему был 81 год.
"О дате прощания и месте похорон будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.
По словам собеседника РИА Новости, народный артист России скончался "после продолжительной тяжелой болезни".
С 1959 по 1967 год он работал в Московском театре имени Ленинского комсомола, затем в Театре сатиры. Также сыграл в десятках фильмах и озвучивал мультфильмы.
Получил несколько орденов, включая орден "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени.
Источник: gazeta.ru
Уходят легенды....мир праху его и вечная память! Соболезнования семье и коллегам
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Уходит поколение умных и талантливых. К сожалению.
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Светлая память :(
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