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Умер народный артист России Михаил Державин. Об этом сообщается на сайте театра Сатиры.

Ему был 81 год.

"О дате прощания и месте похорон будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

По словам собеседника РИА Новости, народный артист России скончался "после продолжительной тяжелой болезни".

С 1959 по 1967 год он работал в Московском театре имени Ленинского комсомола, затем в Театре сатиры. Также сыграл в десятках фильмах и озвучивал мультфильмы.

Получил несколько орденов, включая орден "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени.

Источник: gazeta.ru