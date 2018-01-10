В США аллигаторы вмерзли в лед из-за аномальных холодов (2)

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В мире | 10 января 2018 года, 10:32

В национальном парке Shallotte River Swamp Park в Северной Каролине (США) несколько аллигаторов вмерзли в лед из-за аномально холодной погоды. Об этом сообщается в Facebook заповедника.

Как рассказал генеральный директор парка Джордж Говард изданию Wect, рептилии впали в спячку, высунув нос наружу, чтобы можно было дышать.

По его словам, животные при этом понижают температуру тела и замедляют обмен веществ.

Когда лед растает, заявил Говард, аллигаторы начнут терморегуляцию своего тела.

"Это просто потрясающая техника выживания", — сказал он и добавил, что никогда раньше такого не видел.

В последние недели на восточном побережье США установилась морозная погода. В некоторых городах температура воздуха опустилась до минус 30 градусов, погибли десятки человек.

Фото: Pixabay

Источник: Lenta.ru
Комментарии 2
Vik1 час назад
Выловить и пустить на сумочки пока не чухнул. :-) Пишут-же, что сами оттают.
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спасти1 час назад
Разбить лед, выловить и перенести в теплое место оттаивать.
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