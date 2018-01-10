Apple пообещала защитить детей от влияния iPhone
В мире | 10 января 2018 года, 11:55
Под давлением инвесторов компания Apple согласилась ввести функцию родительского контроля, чтобы защитить детей от "смартфонозависимости". Об этом сообщает The Verge.
Функция, которая будет встроена в iOS, позволит родителям следить, сколько времени их ребенок проводит за экраном iPhone, и в случае необходимости ограничивать доступ к гаджету. Компания отметила, что серьезно относится к проблеме подростковой зависимости от смартфона, поэтому приложит все усилия к борьбе с ней.
Дата введения новой функции пока не объявлена.
Источник: Газета.ru