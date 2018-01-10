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Под давлением инвесторов компания Apple согласилась ввести функцию родительского контроля, чтобы защитить детей от "смартфонозависимости". Об этом сообщает The Verge.

Функция, которая будет встроена в iOS, позволит родителям следить, сколько времени их ребенок проводит за экраном iPhone, и в случае необходимости ограничивать доступ к гаджету. Компания отметила, что серьезно относится к проблеме подростковой зависимости от смартфона, поэтому приложит все усилия к борьбе с ней.

Дата введения новой функции пока не объявлена.