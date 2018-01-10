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Бывшая американская актриса и фотомодель Меган Маркл, пожертвовавшая карьерой ради свадьбы с британским принцем Гарри, удалила все свои странички в соцсетях, сообщает Metro.

"Мисс Маркл благодарна всем, кто следил за ее аккаунтами в социальных сетях на протяжении многих лет, но поскольку в последнее время она ими не пользуется, то решила их закрыть", - заявил прессе источник в королевском дворце.

Metro напоминает, что до встречи с Гарри Меган была весьма активным и популярным блогером: в декабре у нее было около 1,9 млн подписчиков в Instagram, более 350 тыс. - в Twitter и почти 800 тыс. - в Facebook. Однако официальный статус члена британской королевской семьи, который она приобретет после свадьбы с Гарри, запланированной на май, предполагает более строгий кодекс поведения, в том числе в соцсетях. Как известно, у старших членов королевской семьи есть официальные странички в Twitter и Instagram, но их ведет команда медиа-менеджеров. Личные твиты иногда размещает только Герцог Йоркский, подписывая их инициалами "AY".

Известно, что Меган после свадьбы будет жить в Кенсингтонском дворце, и писать от ее имени в соцсетях будут специальные сотрудники дворца.

Как уточняла пресса, Гарри и Меган познакомились в мае 2016 года в Торонто, куда принц приезжал для продвижения своего спортивного проекта Invictus Games. В этом же канадском городе проходили съемки сериала "Форс-мажоры", одну из ролей в котором исполняла Маркл. Через несколько месяцев после знакомства принц Гарри официально подтвердил, что у него роман с актрисой.

Принц Гарри и Меган Маркл свяжут себя брачными узами в субботний день, 19 мая 2018 года. Свадебная церемония пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Свадьбу оплатит королевская семья. После свадьбы актриса станет именоваться Ее Королевское Высочество принцесса Гарри Уэльская. При этом принцессой Меган Маркл не станет - как ранее не стала принцессой Кэтрин Миддлтон, чей официальный титул звучит как Ее Королевское Высочество принцесса Уильям Уэльская.