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Представители порноиндустрии подвели итоги прошедшего года и пришли к неожиданным выводам. Оказалось, что их продукция пользуется растущим спросом среди представительниц слабого пола, сообщает Mashable.

Портал ссылается на итоговые отчеты, составленные крупными порносайтами Pornhub и xHamster. По данным Pornhub, в 2017 году сайт посетило 28,5 миллиарда человек. Наиболее популярным поисковым запросом стало "порно для женщин".

По сравнению с 2016 годом видео из этой категории стали искать на 1400% чаще. Причем интерес к "дамской клубничке" демонстрируют не только мужчины. Доля пользователей-женщин, ищущих ее, выросла на 359%. Также популярностью у пользователей обоих полов пользуется порно-пародия Rick and Morty и откровенные видео со спиннерами.

Отчет сайта xHamster гласит, что в 2017 году число женщин, воспользовавшихся им, увеличилось на 2,4%. Наибольший рост (на 23%) продемонстрировали жительницы Южной Африки. А вот среди китаянок процент любителей "видео для взрослых" существенно уменьшился (на 28%). В целом женщины составляют 26% от общего числа пользователей порноресурса.

Руководство xHamster отмечает, что доля женщин среди посетителей порносайтов растет постоянно на протяжении уже нескольких лет. В апреле сайт YouPorn провел опрос среди 24 тысяч женщин. Большинство из них (60%) признались, что смотрят порно два раза в месяц и чаще, еще 18% респонденток заявили, что делают это ежедневно.

Кстати, в России предпочитают смотреть русское порно, свидетельствуют данные Pornhub. Самой популярной категорией жители РФ считают "анал", а наибольшим спросом у них пользуются ролики с порнозвездой Сашей Грей.