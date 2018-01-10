СМИ сообщили о "русском бэби-буме" в Майами (1)

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В мире | 10 января 2018 года, 15:24

Обеспеченные женщины из России все чаще приезжают во Флориду для того, чтобы родить ребенка, сообщает телеканал NBC. По его данным, речь идет о настоящем «русском бэби-буме».

«В самолете, летевшем сюда, я была не одна. Вместе со мной летели еще четыре или пять женщин», — рассказала NBC Екатерина Кузнецова.

Официальной статистики о том, сколько именно «русских» детей рождается сейчас в США, нет, однако, по данным властей Флориды, общее число случаев рождения детей иностранными гражданками по сравнению с 2000 годом выросло на 200%. По данным компании Jackson Health System, в 2017 году 8% всех родов в Майами пришлось на долю иностранцев.

Высокую популярность родов в Майами NBC объясняет тем, что в соответствии с 14-й поправкой к Конституции США все дети, родившиеся на территории страны, автоматически получают американское гражданство и впоследствии могут стать для своих родных пропуском в США.

«Я такая мама, которая хочет дать своему ребенку лучшее, что только возможно. И если американский паспорт это большой плюс для ребенка, то почему нет?» — сказала в разговоре с NBC Олеся Решетова.

По ее словам, «родильный тур» в США обойдется ей примерно в $50 тыс.

«Я не знаю, что выберет в будущем моя дочь. Но если я могу потратить деньги — мои деньги, — чтобы у нее был выбор, почему нет?» — пояснила Решетова.

Фото из Flickr

Источник: РБК
Комментарии 1
хутор49 минут назад
А где будет рожать ,типа министр Латвии?
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