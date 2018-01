В мире |

Обеспеченные женщины из России все чаще приезжают во Флориду для того, чтобы родить ребенка, сообщает телеканал NBC. По его данным, речь идет о настоящем «русском бэби-буме».

«В самолете, летевшем сюда, я была не одна. Вместе со мной летели еще четыре или пять женщин», — рассказала NBC Екатерина Кузнецова.

Официальной статистики о том, сколько именно «русских» детей рождается сейчас в США, нет, однако, по данным властей Флориды, общее число случаев рождения детей иностранными гражданками по сравнению с 2000 годом выросло на 200%. По данным компании Jackson Health System, в 2017 году 8% всех родов в Майами пришлось на долю иностранцев.

