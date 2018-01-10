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Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс призвал российские власти незамедлительно освободить главу чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, задержанного накануне в Чечне по обвинению в незаконном хранении наркотиков.

По мнению омбудсмена, обвинения, выдвинутые против правозащитника чеченскими правоохранителями, являются "сомнительными", передает "Интерфакс".

"Будучи представителем "Мемориала" - одной из наиболее авторитетных и опытных правозащитных организаций России - Оюб Титиев на протяжении многих лет вносит неоценимый вклад в дело защиты прав человека", - отметил омбудсмен.

"Я призываю российские власти, как региональные, так и федеральные, обеспечить немедленное освобождение господина Титиева и предоставить ему необходимую защиту", - подчеркнул Муйжниекс.

Detention & prosecution of Oyub Titiev in Chechnya is very worrying signal. I call on the Russian authorities on the regional & federal level 2 immediately ensure Mr Titiev's release & 2 provide him w all the necessary safeguards in the current proceedings https://t.co/5TPxz0BeP5 — Nils Muiznieks (@CommissionerHR) 10 января 2018 г.

В настоящее время Титиев содержится в Курчалоевском РОВД. Накануне у него побывала член СПЧ при Рамзане Кадырове Хеда Саратова. Она отметила, что видимых следов побоев на задержанном нет. При этом 60-летний правозащитник категорически отрицает причастность к найденным в его автомобиле наркотикам, пишет "Новая газета".

Саратова подчеркнула, что они будут сопровождать дело Титиева. "Надеемся на объективный исход", - сказала она агентству РИА "Новости".

Глава СПЧ при президенте РФ Михаил Федотов заявил "Интерфаксу", что Совет обратился к руководству Министерства внутренних дел РФ с просьбой провести проверку задержания Титиева и взять ситуацию на контроль. Кроме того, глава СПЧ считает, что СКР должен провести проверку в связи с возможным подбросом наркотиков Титиеву.

Титиев был задержан силовиками 9 января недалеко от столицы Чечни - Грозного. МВД республики сообщило, что автомобиль правозащитника был остановлен "в ходе профилактических мероприятий... на автодороге Ойсхар - Курчалой - Мескер-Юрт". Внутри транспортного средства полицейские нашли 180 г марихуаны. Водителя отправили на медицинское освидетельствование. В отношении него заведено уголовное дело о хранении наркотиков (статья 228 УК РФ), сообщил 9 января "Новой газете" его адвокат.

10 января эту информацию подтвердила ТАСС член совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеда Саратова, а "Интерфаксу"- председатель совета ПЦ "Мемориал" Александр Черкасов. Он также предположил, что задержание Титиева связано с его профессиональной деятельностью, "которая вызывала неодобрение со стороны чеченских властей".

Ранее сообщалось, что правозащитнику неоднократно поступали угрозы. Он работает в чеченском "Мемориале" много лет, а возглавил его после убийства Натальи Эстемировой в июле 2009 года, когда целый ряд сотрудников правозащитного центра был вынужден покинуть республику в связи с высокой опасностью для своей жизни.

Представители правозащитного центра обратились за помощью к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и председателю Совета по правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову. При этом чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев сообщил, что задержание Титиева прошло без нарушений.

Фото из Flickr