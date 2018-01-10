Нил Муйжниекс призвал Россию освободить чеченского правозащитника (6)
Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс призвал российские власти незамедлительно освободить главу чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, задержанного накануне в Чечне по обвинению в незаконном хранении наркотиков.
По мнению омбудсмена, обвинения, выдвинутые против правозащитника чеченскими правоохранителями, являются "сомнительными", передает "Интерфакс".
"Будучи представителем "Мемориала" - одной из наиболее авторитетных и опытных правозащитных организаций России - Оюб Титиев на протяжении многих лет вносит неоценимый вклад в дело защиты прав человека", - отметил омбудсмен.
"Я призываю российские власти, как региональные, так и федеральные, обеспечить немедленное освобождение господина Титиева и предоставить ему необходимую защиту", - подчеркнул Муйжниекс.
Detention & prosecution of Oyub Titiev in Chechnya is very worrying signal. I call on the Russian authorities on the regional & federal level 2 immediately ensure Mr Titiev's release & 2 provide him w all the necessary safeguards in the current proceedings https://t.co/5TPxz0BeP5— Nils Muiznieks (@CommissionerHR) 10 января 2018 г.
В настоящее время Титиев содержится в Курчалоевском РОВД. Накануне у него побывала член СПЧ при Рамзане Кадырове Хеда Саратова. Она отметила, что видимых следов побоев на задержанном нет. При этом 60-летний правозащитник категорически отрицает причастность к найденным в его автомобиле наркотикам, пишет "Новая газета".
Саратова подчеркнула, что они будут сопровождать дело Титиева. "Надеемся на объективный исход", - сказала она агентству РИА "Новости".
Глава СПЧ при президенте РФ Михаил Федотов заявил "Интерфаксу", что Совет обратился к руководству Министерства внутренних дел РФ с просьбой провести проверку задержания Титиева и взять ситуацию на контроль. Кроме того, глава СПЧ считает, что СКР должен провести проверку в связи с возможным подбросом наркотиков Титиеву.
Титиев был задержан силовиками 9 января недалеко от столицы Чечни - Грозного. МВД республики сообщило, что автомобиль правозащитника был остановлен "в ходе профилактических мероприятий... на автодороге Ойсхар - Курчалой - Мескер-Юрт". Внутри транспортного средства полицейские нашли 180 г марихуаны. Водителя отправили на медицинское освидетельствование. В отношении него заведено уголовное дело о хранении наркотиков (статья 228 УК РФ), сообщил 9 января "Новой газете" его адвокат.
10 января эту информацию подтвердила ТАСС член совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеда Саратова, а "Интерфаксу"- председатель совета ПЦ "Мемориал" Александр Черкасов. Он также предположил, что задержание Титиева связано с его профессиональной деятельностью, "которая вызывала неодобрение со стороны чеченских властей".
Ранее сообщалось, что правозащитнику неоднократно поступали угрозы. Он работает в чеченском "Мемориале" много лет, а возглавил его после убийства Натальи Эстемировой в июле 2009 года, когда целый ряд сотрудников правозащитного центра был вынужден покинуть республику в связи с высокой опасностью для своей жизни.
Представители правозащитного центра обратились за помощью к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и председателю Совета по правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову. При этом чеченский омбудсмен Нурди Нухажиев сообщил, что задержание Титиева прошло без нарушений.
Фото из Flickr
Жду ваших комментариев, Правочеловечный Комиссар (слушайте, а наган и кожанка ему по должности положены?...) всея Европа.
Призвал освободит наркоторговца????
Призови вашингтон освободит всех убиц.
Слабо?