Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс призвал российские власти незамедлительно освободить главу чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, задержанного накануне в Чечне по обвинению в незаконном хранении наркотиков.

По мнению омбудсмена, обвинения, выдвинутые против правозащитника чеченскими правоохранителями, являются "сомнительными", передает "Интерфакс".

"Будучи представителем "Мемориала" - одной из наиболее авторитетных и опытных правозащитных организаций России - Оюб Титиев на протяжении многих лет вносит неоценимый вклад в дело защиты прав человека", - отметил омбудсмен.

"Я призываю российские власти, как региональные, так и федеральные, обеспечить немедленное освобождение господина Титиева и предоставить ему необходимую защиту", - подчеркнул Муйжниекс.

Detention & prosecution of Oyub Titiev in Chechnya is very worrying signal. I call on the Russian authorities on the regional & federal level 2 immediately ensure Mr Titiev's release & 2 provide him w all the necessary safeguards in the current proceedings https://t.co/5TPxz0BeP5