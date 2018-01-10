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Количество высших учебных заведений на Украине с 1991 года сократилось на 27,8 процента. Об этом «Українським Новинам» сообщили в Министерстве образования и науки страны.

С учебного года 2014/2015 количество вузов значительно уменьшилось, поскольку перестали учитываться учебные заведения, находящиеся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму. В учебном году 2014/2015 на Украине функционировало 664 вуза, в 2015/2016 — 659, к началу учебного года 2016/2017 их осталось 657.

На начало учебного года 2000/2001 в стране функционировало 979 вузов, из которых 664 были первого (техникум, училище и другие приравненные к ним высшие учебные заведения) и второго (колледжи и другие приравненные к нему вузы) уровней аккредитации, а еще 315 — третьего (институт и консерватория) и четвертого (институт, консерватория, академия, университет) уровней. В то же время на начало учебного года 2013/2014 вузов на Украине было 803, из которых 478 — первого и второго уровней аккредитации и 325 — третьего и четвертого.

В начале учебного года 1991/1992 на Украине было 910 вузов, в отношении 754 из которых были установлены первый и второй уровни аккредитации. Еще к 156 вузам были установлены третий и четвертый уровни аккредитации. В последующие годы количество вузов первого и второго уровней аккредитации постепенно уменьшалось, в то время как количество вузов третьего и четвертого уровней аккредитации увеличивалось.

В декабре Министерство образования и науки Украины поручило украинским вузам ограничить доступ к несуществующей доменной зоне «.ру».