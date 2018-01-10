Саакашвили намерен найти "300 спартанцев для управления Украиной" (4)
В мире | 10 января 2018 года, 17:41
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен найти на Украине «300 спартанцев», которые займутся управлением страной. «Я собираюсь найти этих 300 спартанцев, которые будут управлять страной другими методами», — цитирует Саакашвили РИА Новости.
По мнению политика, власти Украины хотят отвлечь его сторонников от проведения акций уголовным делом против него.
«Органы у нас развалены, государственные институты у нас не работают, Украина сейчас является, к сожалению, несостоявшимся государством, давайте скажем правду», — подчеркнул экс-губернатор Одесской области.
Источник: Russia Today
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При всём уважении к Саакашвили желательно чтоб в наше полит-корректное время он более точно определял своих саратников. :)
Священный отряд из Фив, состоявший из гомосексуальных пар, разбил спартанцев
http://inosmi.ru/history/20160613/236831250.html
Этот тоже 300 гомосеков ищет.
Обычным не доверяет.
Очень подозрительный тип. (с).