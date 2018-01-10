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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен найти на Украине «300 спартанцев», которые займутся управлением страной. «Я собираюсь найти этих 300 спартанцев, которые будут управлять страной другими методами», — цитирует Саакашвили РИА Новости.

По мнению политика, власти Украины хотят отвлечь его сторонников от проведения акций уголовным делом против него.

«Органы у нас развалены, государственные институты у нас не работают, Украина сейчас является, к сожалению, несостоявшимся государством, давайте скажем правду», — подчеркнул экс-губернатор Одесской области.