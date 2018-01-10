Саакашвили намерен найти "300 спартанцев для управления Украиной" (4)

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В мире | 10 января 2018 года, 17:41

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен найти на Украине «300 спартанцев», которые займутся управлением страной. «Я собираюсь найти этих 300 спартанцев, которые будут управлять страной другими методами», — цитирует Саакашвили РИА Новости.

По мнению политика, власти Украины хотят отвлечь его сторонников от проведения акций уголовным делом против него.

«Органы у нас развалены, государственные институты у нас не работают, Украина сейчас является, к сожалению, несостоявшимся государством, давайте скажем правду», — подчеркнул экс-губернатор Одесской области.

Источник: Russia Today
Комментарии 4
Garik2 часа назад
Зачем так на много страну дербанить? 25 Бакинских комиссаров. Великолепная семерка. Можно вообще на троих + 2 Тупой, еще тупее.
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Рижанин2 часа назад
«Я собираюсь найти этих 300 спартанцев, которые будут управлять страной другими методами»
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При всём уважении к Саакашвили желательно чтоб в наше полит-корректное время он более точно определял своих саратников. :)

Священный отряд из Фив, состоявший из гомосексуальных пар, разбил спартанцев
http://inosmi.ru/history/20160613/236831250.html
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f2k28 минут назад
Спартарцы вроде из меньшинств были.
Этот тоже 300 гомосеков ищет.
Обычным не доверяет.
Очень подозрительный тип. (с).
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