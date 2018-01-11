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В американском штате Калифорния полиция проверяет территорию кампуса университета Сан-Бернардино после сообщения о стрельбе. Об этом сообщается в твиттере университета.

Отмечается, что на территории может находиться один или несколько стрелков.

Всех студентов просят не выходить из комнат, занятия в кампусе отменены.