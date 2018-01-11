Сообщается о стрельбе на территории кампуса в штате Калифорния (1)

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В мире | 11 января 2018 года, 08:32

В американском штате Калифорния полиция проверяет территорию кампуса университета Сан-Бернардино после сообщения о стрельбе. Об этом сообщается в твиттере университета.

Отмечается, что на территории может находиться один или несколько стрелков.

Всех студентов просят не выходить из комнат, занятия в кампусе отменены.

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
ну и ну1 час назад
Ржачный штат. Мало того,что погода там свои "порядки наводит",там еще и стреляют. Моет добивают тех,кто не умер сам. Все почти как у нас. Люди кое-как тянут свою жизнь,а государство всяческими путями пытается удушить.
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