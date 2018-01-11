Главный аэропорт Нью-Йорка не вернул пассажирам почти пять тысяч чемоданов
Американская авиакомпания Delta Air Lines и китайская Air China не вернули пассажирам 4,6 тысячи единиц багажа, скопившегося в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом сообщает NBC.
По информации телекомпании, инцидент произошёл из-за сбоев в воздушном сообщении, которые происходили на протяжении последних двух недель.
"Delta продолжает усердно работать над тем, чтобы отдать пассажирам их багаж, выдача которого была приостановлена в последние дни из-за прорыва водопровода и неблагоприятной погоды в Нью-Йорке", — уточнил авиаперевозчик.
EXCLUSIVE: Legions of luggage removed from #JFK airport...— Steven Bognar (@Bogs4NY) 10 января 2018 г.
The Iteam found the missing bags... @andrewsiff4NY reports on News 4 at 5:30pm #nbc4ny pic.twitter.com/st4fMf3vCd
Напомним, четвёртого января во время снегопада аэропорт имени Джона Кеннеди временно прекратил приём и отправку рейсов. На следующий день работа возобновилась, но с большими задержками. Так продолжалось до девятого января. К перебоям в работе привело и то, что седьмого января в четвёртом терминале прорвало водопровод. Из-за аварии был подтоплен первый этаж здания и прекращён приём международных рейсов.