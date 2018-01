В мире |

Американская авиакомпания Delta Air Lines и китайская Air China не вернули пассажирам 4,6 тысячи единиц багажа, скопившегося в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом сообщает NBC.

По информации телекомпании, инцидент произошёл из-за сбоев в воздушном сообщении, которые происходили на протяжении последних двух недель.

"Delta продолжает усердно работать над тем, чтобы отдать пассажирам их багаж, выдача которого была приостановлена в последние дни из-за прорыва водопровода и неблагоприятной погоды в Нью-Йорке", — уточнил авиаперевозчик.

EXCLUSIVE: Legions of luggage removed from #JFK airport...

The Iteam found the missing bags... @andrewsiff4NY reports on News 4 at 5:30pm #nbc4ny pic.twitter.com/st4fMf3vCd