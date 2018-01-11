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В Саудовской Аравии отменили запрет на посещение женщинами футбольных матчей на стадионах, сообщает издание Arabian Business.

Соответствующий указ вступит в силу уже 12 января. Женщин начнут допускать на трибуны, но для них оборудуют специальные сектора.

Отметим, что футбольные матчи пройдут в разных городах страны уже 12, 13 и 18 января.

Ранее жительницам королевства разрешили садиться за руль автомобиля. Отмена запрета вступит в силу в июне 2018 года.

Отметим, что Саудовская Аравия – одно из самых консервативных государств в мире, однако в последнее время ситуация начала меняться. Так, в стране впервые за три десятка лет откроют общественные кинотеатры, которые в 1980-х признали «рассадниками порока».

Источник: mir24.tv