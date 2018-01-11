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Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален не смог отобраться в команду на Игры в Пхенчхане.

10 января в индивидуальной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге он финишировал 42-м и не попал в гонку с общего старта, которая пройдет в воскресенье. Таким образом, биатлонист потерял шансы выполнить условия отбора.

Согласно критериям отбора, норвежец должен был попасть в шестерку лучших в одной из личных гонок Кубка мира или дважды попасть в топ-12.

Лучшими результатами в текущем сезоне для Бьорндалена являются 18-е места в индивидуальной гонке и пасьюте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Предварительный состав сборной Норвегии на Игры будет сформирован 15 января после завершения этапа в Рупольдинге.

Самый титулованный биатлонист мира теперь может попасть в олимпийскую команду только в случае травмы одного из квалифицированных спортсменов или по специальному приглашению тренеров за свои заслуги.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выразил надежду, что его партнер по сборной восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален сумеет отобраться на Олимпийские игры 2018 года в Пхенхчане.

"Это очень особенная ситуация. До нынешнего сезона никто такого не видел. Мы знаем, каким опытом он обладает, и если кто и должен попасть в команду за прошлые заслуги, то это Бьорндален", — заявил биатлонист.

По мнению Бе, норвежские атлеты в нынешнем сезоне находятся на высоком уровне. "Когда борьба за места в сборной настолько серьезная, это говорит о том, что у нас сильная команда", — отметил спортсмен.

Бьорндален — восьмикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира, Игры в Пхенчхане могут стать для него седьмыми в карьере.

Источник: sports.ru