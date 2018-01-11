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У премиального iPhone X обнаружен новый дефект — пользователи по всему миру начали жаловаться на то, что их волосы застревают между корпусом и экраном гаджета. Об этом сообщает PhoneArena.

Владельцы «десятки» случайно выдергивают отдельные волосы из своих причесок и даже усов и бород во время звонка, когда прикладывают смартфон к уху. К сожалению, в отличие от проблем с софтом, этот дефект никак не исправить, кроме как приобрести защитный чехол.

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