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Принятие Латвией закона "О статусе участника Второй мировой войны" вызывает возмущение и будет иметь серьезные последствия для российско-латвийских отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Президент Латвии Раймонд Вейонис 4 января провозгласил принятый парламентом закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны гражданам Латвии, воевавшим в регулярных военных частях как против нацистской Германии, так и против СССР.

"Планомерный курс официальной Риги на переписывание истории нам, к сожалению, уже хорошо известен. Цинично оскорбив память 150 тыс. советских воинов, героически отдавших свои жизни за освобождение Латвии, политическое руководство этой страны фактически уравняло в статусе участников Второй мировой войны, воевавших на стороне фашистской Германии, и их пособников с воинами антигитлеровской коалиции", - говорится в комментарии Захаровой.

По ее словам, данный закон "вносит еще больший раскол в общество, играя на руку силам, заинтересованным в разжигании в латвийском социуме ксенофобских настроений и межнациональной розни".

"Возмущены этим очередным кощунственным законодательным актом. Откровенное глумление над ходом и итогами Второй мировой войны абсолютно неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для российско-латвийских отношений", - указала дипломат.

Москва, заявила Захарова, призывает международные профильные структуры (ООН, ОБСЕ, Совет Европы) "дать этому вопиющему шагу латвийских властей соответствующую принципиальную оценку".