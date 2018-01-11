МИД РФ обещает Латвии проблемы из-за закона о ветеранах (4)

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В мире | 11 января 2018 года, 13:08

Принятие Латвией закона "О статусе участника Второй мировой войны" вызывает возмущение и будет иметь серьезные последствия для российско-латвийских отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Президент Латвии Раймонд Вейонис 4 января провозгласил принятый парламентом закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны гражданам Латвии, воевавшим в регулярных военных частях как против нацистской Германии, так и против СССР.

"Планомерный курс официальной Риги на переписывание истории нам, к сожалению, уже хорошо известен. Цинично оскорбив память 150 тыс. советских воинов, героически отдавших свои жизни за освобождение Латвии, политическое руководство этой страны фактически уравняло в статусе участников Второй мировой войны, воевавших на стороне фашистской Германии, и их пособников с воинами антигитлеровской коалиции", - говорится в комментарии Захаровой.

По ее словам, данный закон "вносит еще больший раскол в общество, играя на руку силам, заинтересованным в разжигании в латвийском социуме ксенофобских настроений и межнациональной розни".

"Возмущены этим очередным кощунственным законодательным актом. Откровенное глумление над ходом и итогами Второй мировой войны абсолютно неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для российско-латвийских отношений", - указала дипломат.

Москва, заявила Захарова, призывает международные профильные структуры (ООН, ОБСЕ, Совет Европы) "дать этому вопиющему шагу латвийских властей соответствующую принципиальную оценку".

Источник: ТАСС
Комментарии 4
Лёлик48 минут назад
МИД РФ: закон "О статусе участника Второй мировой войны" возмутителен
+++ Уровняли палачей нацистов с освободителями , ох пожалеете...
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Мдя24 минуты назад
Российский МИД про отношения с Латвией как всегда только бла бла бла,пока у российских олигархов есть возможность заработать здесь свои 30 серебрянников,ни чего не изменится,кроме сотрясения воздуха ни чего не будет,так что не надо пугать.Соваременная Россия это не СССР.
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Вот так34 минуты назад
Поступают потомки и последователи нацистов, а в жизни просто тупоголовые ненасытные свиньи.
Потом утверждают,что мама их родила. Орган их родил а не мама, выродков таких.
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