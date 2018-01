В мире |

Шведская компания IKEA выпустила рекламу, шокировавшую потенциальных покупателей. В объявлении, опубликованном в одном из шведских журналов для женщин Amelia, дамам предложили пописать на страницу, чтобы получить скидку на товар, сообщает телеканал Fox.

"Если вы пописаете на это объявление, то это может изменить всю вашу жизнь", - гласит слоган на странице. Под ним расположено изображение детской кроватки с ценой. Еще ниже - пустая область, на которую и предлагается нанести мочу.

В случае если женщина беременна, в этом месте проявится новая цена - меньше прежней. Таким образом женщина сможет одновременно и подтвердить свои догадки насчет скорого материнства, и подготовиться к нему, приобретя необходимый предмет мебели с выгодной.

Главное, не забыть взять с собой "активированную" страницу с рекламой и предъявить ее на кассе. Этот момент вызвал у многих пользователей недоумение.

All the respect for IKEA for putting out free pregnancy tests but like... Y'all couldve done it in a more sanitary way https://t.co/woPMq2ltPT — Alicia (@Pvnkmarshmallow) 10 января 2018 г.

Некоторые также раскритиковали идею справления малой нужны на журнал в целом.

No, @Ikea. No one wants to pee on a magazine ad to get a coupon code. Just no. https://t.co/cCQM81c6p3 — Tricina ️‍ (@tricina) 10 января 2018 г.

I can't decide whether to applaud the creative activation or ... well, just be grossed out. https://t.co/NqmgG4GqWm — Ryan Wood (@RyanWoodDFW) 9 января 2018 г.

Стоит отметить, что данная реклама была разработана креативным агентством Åkestam Holst, входящим в холдинг The North Alliance, совместно с компанией Mercene Labs. Судя по всему, там проделанной работой гордятся. В Mercene Labs заявили, что разработки, полученные в ходе данного проекта, "могут улучшить медицинскую диагностику", сообщает Adweek.com.

