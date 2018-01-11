В мире |

Германские криптографы выявили способ незаметно проникнуть в групповые чаты WhatsApp, защищенные сквозным шифрованием. Об уязвимости стало известно в ходе конференции Real World Crypto в Швейцарии, пишет The Verge.

Баг позволяет добавлять новых пользователей в общие чаты без подтверждения модератора. То есть сервер автоматически передает секретные ключи новому участнику, предоставляя ему полный доступ к сообщениям, которые появятся в данной переписке.

"Этот нюанс полностью нивелирует пользу от сквозного шифрования, так как добавление новых участников переписки должно быть защищено", —поясняет исследователь Рурского университета Пол Реслер.

Впрочем, эксперты утверждают, что рядовым пользователям провернуть эту схему не под силу: получить доступ к серверам WhatsApp могут только сотрудники компании, правительство и хакеры.

А для того чтобы обезопасить себя, специалисты рекомендуют использовать для общения в мессенджере только личные сообщения, а не групповые чаты.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com