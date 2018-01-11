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Национальный совет Украины по вопросам радио и телевещания назначил внеплановые проверки украинским телеканалам "Интер" и "СТБ" из-за трансляции в праздничные дни фильмов "Москва слезам не верит", "Кавказская пленница и "Ирония судьбы" с участием артистов, которые, по утверждению украинских властей, угрожают национальной безопасности страны.

По информации регулятора, телеканал "Интер" показывал фильмы с участием Олега Табакова и Валентины Талызиной "Москва слезам не верит" и "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Как отмечается, телеканал "СТБ" показывал фильмы "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби" с участием Натальи Варлей, Валентины Талызиной, Олега Табакова и Александра Михайлова.

"Демонстрация фильмов, одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности является признаком нарушения требований закона Украины "О телевидении и радиовещании", — добавили в ведомстве.

Источник: ria.ru